Vermögenswerte in South Dakota betragen 360 Milliarden Dollar

Heute ist der 72. Jahrestag der Gründung der DDR. In der bürgerlichen Presse und deren Medien wird das Datum weitgehend totgeschwiegen, oder - wenn erwähnt, völlig die Geschichte verfälschend und demagogisch umgedeutet. Nichtsdestotrotz verbindet uns das Datum 7. Oktober 1949 mit den hoffnungsvollen Anfängen des sozialistischen Aufbaus im Osten Deutschlands. Ohne Ausbeutung, kapitalistische Unterdrückung, Faschismus und verbrecherische Kriege. Leider konnte dieser Aufbau von einer kleinbürgerlich entarteten Bürokratie an der Spitze der DDR nach 1956 verraten werden. Aber was haben wir heute? Massenarbeitslosigkeit, teilweise Verelendung, Umweltzerstörung in nie gekanntem Ausmaß, offen agierende faschistische Organisationen mit Terroranschlägen gegen die Bevölkerung, verbrecherische Kriege mit deutscher Beteiligung, Krisen und immer wieder Krisen. Deshalb gilt es heute mehr denn je, die Lehren aus dem Verrat am Sozialismus, aber auch aus den Erfolgen beim Aufbau zu ziehen. Die Ursache aller Krisen von heute ist der Kapitalismus. Die Antwort darauf kann nur "Neuanlauf für den echten Sozialismus" heißen - in ganz Deutschland und in der ganzen Welt.