Mangel an Lebensmitteln, Benzin und Diesel

Versorgungskrise in Großbritannien

Nach leeren Regalen und Mangel an Lebensmitteln in Supermärkten fehlt in mehr als der Hälfte der Tankstellen Großbritanniens Benzin und Diesel. Das trifft massiv die Masse der Bevölkerung, die sich zu Recht empört und Änderung fordert. Viele können ohne Auto nicht zur Arbeit und sich die gestiegenen Spritpreise kaum leisten.

