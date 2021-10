Vetternwirtschaft im Stellenbereich

Am 1. Oktober traten in Paraguay Tausende Lehrer in den Streik und versammelten sich in der Hauptstadt Asuncion. Sie fordern höhere Ausgaben für die Bildung und 16 Prozent mehr Lohn für die Lehrer. Das Finanzministerium will bisher nur einer Lohnerhöhung von 8 Prozent zustimmen. Das Bündnis aus zehn Gewerkschaften setzte den Streik erst einmal bis zum heutigen 5. Oktober aus. Es wird weiter verhandelt.