Weltweiter Mangel an Trinkwasser bedroht die Menschheit – aktiver Widerstand notwendig!

Auf der einen Seite massive Überschwemmungen, wie in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen in diesem Jahr, aber auch in vielen anderen Ländern, wie Japan, China, Indonesien oder Indien. Auf der anderen Seite zunehmende Trockenheit in vielen Teilen der Erde. „Dazu gehören unter anderem der Mittelmeerraum und Nordafrika, der Westen der USA mit Kalifornien, die Westküste Südamerikas mit Peru und Chile, die Sahelzone südlich der Sahara in Afrika, der Nahe Osten mit Saudi-Arabien und dem Iran sowie große Teile von Süd- und Ostasien.“² Auch in Deutschland wurde noch vor dem regenreichen Sommer vor einer Wasserknappheit gewarnt - aufgrund der Trockenheit in den Jahren zuvor. Der als „Klimawandel“ verharmloste Übergang in eine Klimakatastrophe, in die uns die Herrschenden sehenden Auges führen, ist jedoch kein Naturereignis, sondern Folge der ungebremsten Verbrennung fossiler Energieträger. Für mindestens 70 Prozent der CO2-Emissionen sind die internationalen Monopole verantwortlich.

Der am Dienstag mit dem Physik-Nobelpreis geehrte Professor Klaus Hasselmann stellte schon 1988 in einem Interview fest: "In 30 bis 100 Jahren, je nachdem, wie viel fossiles Brennmaterial wir verbrauchen, wird auf uns eine ganz erhebliche Klimaänderung zukommen. Klimazonen werden sich verschieben, Niederschläge anders verteilen. Dann wird man nicht mehr von Zufallsergebnissen reden können. Man sollte sich bewusst werden, dass wir in eine Situation hineinkommen, wo es keine Umkehr mehr gibt. Wir müssen vor allem versuchen, mit Öl und Kohle sparsam umzugehen, denn das Kohlendioxid ist wesentlich an der Treibhauswirkung schuld."³

Und was hat die Bundesregierung, was haben alle Regierungen der imperialistischen Staaten seither unternommen, um dieser drohenden Klimakatastrophe gegenzusteuern? Viel! Nur in die entgegengesetzte Richtung. Sie treibt die beschriebene Entwicklung mutwillig und in voller Kenntnis ihrer Abläufe weiter voran, da sie sich Vorteile für die deutschen Monopole im internationalen zwischenimperialistischen Konkurrenzkampf verspricht. Um dieses Problem wirklich zu lösen, ist ein gesellschaftsverändernder Kampf nötig. Die Lösung heißt: Echter Sozialismus. Und diesen gilt es zu erkämpfen.

Die Trinkwasserknappheit für viele Regionen wird zusätzlich zu den Folgen der drohenden Klimakatastrophe von internationalen Konzernen, allen voran vom weltgrößten Nahrungsmittelkonzern Nestlé, verschärft. Seine Wassersparte Nestlé Waters betreibt in aller Welt Wasserabfüllanlagen und verkauft das Wasser zu Höchstpreisen an die Bevölkerung. Bekanntestes Beispiel ist die französische Kleinstadt Vittel. Seit Jahrzehnten pumpt Nestlé dort 1 Milliarde Liter Wasser pro Jahr ab und verkauft es höchst profitabel. Der Grundwasserspiegel sinkt dadurch jährlich um 30 Zentimeter. In der Bevölkerung regt sich dagegen immer mehr der Widerstand. „Die jungen Menschen werden ab 2050 kein Wasser mehr haben. Das ist eine ernste Sache“, so Bernard Schmitt, Anwohner und Umweltschützer mit Sitz in der lokalen Wasserkommission.⁴ Auch die Marke S.Pellegrino, die bei uns vor allem in italienischen Lokalen angeboten wird, gehört zum Nestlé-Konzern.