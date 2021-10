„Wie die revisionistische ‚Juche‘-Ideologie aus Nordkorea die Grundlagen des Marxismus-Leninismus infrage stellt"

Ein Genosse schreibt an einen Sympathisanten, der ein Buch zur Juche-Philosophie in Nordkorea verfasst hat: "...ich habe mich ausführlich mit einer Rede von Kim Jong-il vor verantwortlichen Funktionären vom 30. Mai 1990 unter dem Titel: ‚Einige Fragen über die ideologische Grundlage des Sozialismus‘ befasst.

Darin wird ausgeführt: ‚Natürlich akzeptiert die Juche-Philosophie die notwendigen Prinzipien der marxistischen Dialektik des Marxismus. Aber sie ist eine eigenschöpferische Philosophie, die vor allem die Grundfrage der Philosophie auf neue Weise gestellt und auch ihr Aufbausystem und ihren Inhalt neu systematisiert hat. Die Juche-Philosophie umriss den philosophischen Grundsatz, dass der Mensch Herr über alles ist und alles entscheidet,… .‘

Diese Auffassung widerspricht grundlegend der Auffassung von Friedrich Engels der von ‚Beherrschung der Naturgesetze‘ sprach (siehe Dialektik der Natur, ME-Werke, Bd. 20, S. 453) Er sprach nicht davon, dass der Mensch Herr über alles ist und alles entscheidet. Diese dialektische Wechselbeziehung zwischen Mensch und Natur wird hier völlig missachtet. In der sozialistischen Sowjetunion gab es darüber eine grundlegende Auseinandersetzung. Es wurde die Gigantomanie bei Projekten kritisiert. Es gab u. a. die Vorstellung ganze Flüsse umzuleiten. Im Buch ‚Katastrophenalarm! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?‘ von Stefan Engel wird darüber im Kapitel die ‚Umweltpolitik in ehemals sozialistischen Ländern‘ eine Auseinandersetzung geführt. Auch darüber welche Folgen solche idealistische Auffassungen in der Praxis hatten u. a. an der Frage des Aralsees. Oder auf Seite 300 und 301 wird anhand des Dawydow-Plans die Auseinandersetzung geführt. Stalin schrieb dazu in Ökonomische Probleme des Sozialismus 1952:‘Bedeutet das, dass die Menschen damit die Gesetze der Natur, die Gesetze der Wissenschaft aufgehoben, dass sie neue Gesetze der Natur, neue Gesetze der Wissenschaft geschaffen haben? Nein das bedeutet es nicht. Im Gegenteil. Diese ganze Prozedur wird auf der exakten Grundlage der Gesetz der Natur, der Gesetze der Wissenschaft vollzogen, denn jeder Verstoß gegen die Naturgesetze, auch der kleinste, würde nur dazu führen, daß das Ganze gestört, daß die Prozedur vereitelt wird.‘ (‚Ökonomische Problem des Sozialismus in der UdSSR‘, Stalin Werke, Bd. 15., S. 295). …“



Hier kann der ganze Briefwechsel gelesen werden



Die Homepage des REVOLUTIONÄRER WEG bietet immer wieder wertvolle Informationen, Argumente etc. Ein regelmäßiger Besuch lohnt sich immer. Klickt Euch rein!