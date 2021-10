16. Hugo-Hauer-Boßeln 2021

Boßeln ist ein traditioneller Mannschaftssport, auch Straßenkegeln genannt, den die Geburtstagskasse Hugo Hauers Freunde nun schon seit 16 Jahren ausrichtet. Das Boßeln wurde 1900 in Friesland erfunden – behaupten zumindest die Friesen. Es ist ein großer Spaß, bei dem Jung und Alt gemeinsam teilnehmen können. Geboßelt wird in der kälteren Jahreszeit auf abgesperrten Straßen. Um den Wanderpokal von Hugo Hauer wird alljährlich im November geboßelt. Start am 21. November ist um 13.30 Uhr. Die Dauer ist auf ca. 3 Stunden angesetzt.

Treffpunkt ist der Parkplatz an der A31, Ausfahrt Kirchhellen-Nord (Ecke Münsterstraße / Mühlenpätt). Die Teilnehmer brauchen wetterfeste Kleidung und Schuhe, Getränke (Thermosflasche), Naschzeug für das „Bollerwagenbuffet“ und Startgeld pro Person. Das Startgeld beträgt 0,50 Cent. Die Sieger von 2019 bringen den Pokal mit.

Wer jetzt Lust auf dieses Vergnügen bekommen hat:

Infos und Anmeldung bei: Jasenski, Tel.: 02041 700976.

Hier gibt es den Flyer dazu