Provokation

AfD-Parteitag auf dem Deutzer Messegelände?

Der AfD-Landessprecher von Nordrhein-Westfalen, Rüdiger Lucassen, hat gestern angekündigt, dass die AfD am 4. und evtl. auch am 5. Dezember 2021 einen Landesparteitag in Köln abhalten will.

Korrespondenz