Bakterien gegen Modergeruch und Schimmel

Im Ahrtal hatten die meisten Häuser nach dem Hochwasser Schimmelpilze oder Bakterien in den Wänden. Zwei Pfälzer, ein Arzt und ein Kaufmann, konnten mit "effektiven Mikroorganismen (EM)" Abhilfe schaffen. Sie sammelten Spenden, kauften rund 8000 Liter EM und verteilten die winzigen Hochwasserhelfer. Das Prinzip von EM ist denkbar einfach. Nützliche Bakterien machen sich über schädliche her, verdrängen auch Schimmelpilze und so haben Fäulnis und Schimmel keine Chance. Die Mikroorganismen sind günstig in der Herstellung und völlig ungefährlich. Sie können zum Kompostieren, zur Schimmel-Bekämpfung, sogar als natürliches Desinfektionsmittel in Krankenhäusern eingesetzt werden. Auch für die Pfälzer Winzer ist die Idee ein Segen: Wenn sie ihre Trauben mit EM besprühen, retten die Winzer auf natürliche Weise ihre Trauben und säubern zugleich den verseuchten Boden. (SWR, 26.8.)