Deutsche Sensoren für türkischen Drohnenkrieg

Wie Civaka Azad mitteilt, setzt die faschistisch regierte Türkei in ihren Drohnen deutsche Technik ein. Die neuimperialistische Türkei gilt weltweit als bedeutende aufsteigende Drohnenmacht. Wichtiges Element der türkischen Drohnenflotte ist die Drohne vom Typ Bayraktar II. Diese angeblich regional produzierte Drohne stammt in vielen Teilen aus Deutschland und wird von der Regierung in Ankara seit 2016 in Kurdistan zu völkerrechtswidrigen Angriffen eingesetzt. Allein während der Invasion von Efrîn soll die TB2 449 „Volltreffer“ erzielt haben und in 680 Fällen für Kampfflugzeuge oder Hubschrauber Ziele markiert haben.