Dublin: Protest für Schadenersatz

Am Sonntag demonstrierten in Brüssel Zehntausende für einen wirksamen Klimaschutz - die Zahl der Beteiligten wird vom Veranstalter mit 70.000 beziffert, von der Polizei mit 25.000. Vorneweg das Transparent "Change the system to save our Planet" - "Ändert das System, um unseren Planeten zu retten!" Aufgerufen zum Protest im Vorfeld der Klimakonferenz COP24 in Glasgow hatte ein Bündnis aus 80 Organisationen. Die Demonstranten drückten auf vielfältige Weise aus, dass sie Taten erwarten, nicht leere Sprüche.