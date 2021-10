Herbert Diess will 30 000 Arbeitsplätze vernichten

Herbert Diess, Chef des VW-Konzerns, kündigte auf der Aufsichtratssitzung vom 24. September die Vernichtung eines Viertels der Arbeitsplätze in der VW-Kernmarke an. Das wären 30 000 Arbeitsplätze. Demagogisch begründete er das damit, dass er einen Abstieg wie bei BMW in Birmingham verhindern wolle. Dort sammelte er als Manager schon Erfahrungen in der Arbeitsplatzvernichtung. BMW hatte Rover übernommen, um einen Konkurrenten platt zu machen. Diess hetzte auf der Aufsichtsratssitzung gegen den Kampf um jeden Arbeitsplatz. Diese Pläne müssen am Widerstand der Belegschaft scheitern (mehr in Kürze auf Rote Fahne News).