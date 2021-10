Herbststudienfreizeiten des REBELL

Am Anfang mussten wir erstmal klären: Was ist überhaupt "Weltanschauung"? Dazu haben wir ein Video von Stefan Engel geschaut, der das Buch geschrieben hat. Einige von uns haben in ihren REBELL-Ortsgruppen schon angefangen, das Buch zu studieren, und wir hatten richtig Lust, es jetzt gemeinsam zu lesen und darüber zu diskutieren. Dazu haben wir Diskussionseinheiten gemacht, in denen wir Fragen klären konnten.

Deutlich wurde: Wir brauchen mehr Argumente gegen den Antikommunismus und wie der wissenschaftliche Sozialismus funktioniert! Außerdem wurde uns das Konspektieren beigebracht. Diese wissenschaftliche Methode ist sehr gut geeignet, um ein Buch zu analysieren, Widersprüche zu klären und die Erkenntnisse aus dem Buch in der Praxis umzusetzen. Wir hatten da noch nicht so viel Erfahrung drin, haben aber viel Unterstützung durch einen Genossen der MLPD bekommen, der uns in einer Konspektberatung nützliche Tipps und Hinweise gegeben hat.