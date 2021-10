Lügen haben Kurz(e) Beine – die Meinungsmanipulation hat System …

Da fällt er nun tief in der Gunst der Öffentlichkeit, der Shooting-Star der ÖVP, Österreichs Kanzler Sebastian Kurz. 2017 kandidierte er unter dem Slogan „Ein neuer Stil. Es ist Zeit.“ Die Chatprotokolle, die jetzt aufgetaucht sind, lassen tief blicken: Nach außen aalglatt. Hinter den Kulissen (in dem Fall per Whatsapp und SMS) wird gekungelt, barsch angewiesen, gehauen und gestochen. „Parteifreunde“, die dem Aufstieg auf der Karriereleiter im Wege sind, werden als „Ärsche“ und „Deppen“ bezeichnet. Ein im Parlament vorgeschlagenes Programm zur Nachmittagsbetreuung von Kindern wurde bewusst hintertrieben, weil es seinem Vorgänger genutzt hätte.

Mit dem Vorbild Donald Trump im Hinterkopf setzte Kurz in seinem „neuen Stil“ in Inhalt und Methode auf offene Rechtsentwicklung: Knallharte Abschottung gegen Flüchtlinge oder offen reaktionäre Attacken auf Teile der Justiz. Zu fragwürdigen „Meisterleistungen“ brachte er es vor allem in ausgeprägter Demagogie und einer umfassenden Manipulation der öffentlichen Meinung. Umfragen wurden mit umgeleiteten Staatsgeldern gekauft, die Ergebnisse vorgegeben. Gleich mitgekauft wurden die Presseorgane, die das dann den Massen als „unabhängige Untersuchungen“ verkauften.