Online-Vorbereitungstreffen für den weltweiten Klimaaktionstag

Die Umweltgewerkschaft hat die Initiative ergriffen, am 6. November beim Weltklimaaktionstag - aus Protest gegen den Weltklimagipfel in Glasgow - zu einer gemeinsamen Demonstration in Datteln aufzurufen. Beteiligt ist auch die überparteiliche Organisation von Bergleuten und ihren Familien, Kumpel für AUF. Bereits zwei Mal haben Arbeiter und Umweltbewegung gemeinsam gegen Datteln IV demonstriert. Die Umweltgewerkschaft knüpft daran an, um den Schulterschluss von Umwelt- und Arbeiterbewegung zu intensivieren. Wer sich daran beteiligen möchte, ist herzlich eingeladen zu einem weiteren Vorbereitungstreffen im Internet am Sonntag, 17. Oktober, um 19 Uhr. Interessierte können sich per E-Mail bei Umweltgewerkschaft-West@posteo.de melden.