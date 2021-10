Scheinheilige Begründung der Arbeitsplatzvernichtung bei Uniper

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

der Uniper-Konzern hat Anfang Oktober die Vernichtung von 1200 Arbeitsplätzen bekanntgegeben, davon allein 600 in Gelsenkirchen. Das ist ein riesengroßer Affront und wir haben dies zum Anlass genommen, unsere heutige Montagsdemonstration in Buer durchzuführen.

Begründet wird der Arbeitsplatzabbau scheinheilig mit dem Umweltschutz, und dass Uniper die „Neuausrichtung auf saubere Energien so zügig wir möglich vollziehen" will. Tatsächlich sind die angekündigten Entlassungen Bestandteil einer Ausbeutungs- und Rationalisierungsoffensive auf dem Rücken der Beschäftigten zur Steigerung der Konzern-Profite. Auch das Uniper-Kraftwerk Scholven C hat den Zuschlag in einer Ausschreibung der Bundesnetzagentur erhalten: Das heißt, dass Uniper für die vorzeitige Stilllegung des Kohlekraftwerkes in Scholven mit insgesamt 345 Megatonnen ab Oktober 2022 etwa 53,5 Millionen Euro erhält. Von unseren Steuergeldern! Wohl gemerkt – für das schmutzigste Kohlekraftwerk Deutschlands – laut einer Untersuchung von Greenpeace aus dem Jahre 2013.

Die Arbeitsplätze von 600 hochqualifizierten Arbeitskräften sollen vernichtet werden. Diese Entlassungspläne müssen vom Tisch! Für die Umstellung der Energiegewinnung auf erneuerbare Energien müssen diese Arbeits- und auch Ausbildungsplätze erhalten bleiben und die Beschäftigten qualifiziert und weitergebildet werden.

Liebe Kollegen, wenn Ihr Euch dazu entscheidet, den Kampf um Eure Arbeitsplätze aufzunehmen, ist Euch unsere volle Solidarität sicher! Nur wer kämpft, kann gewinnen. Wer nicht kämpft, hat schon verloren.

Mit solidarischen Grüßen

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 737. Montagsdemonstration in Gelsenkirchen-Buer