Presseerklärung

Solidarität International Schwäbisch Hall protestiert gegen Ausschluss von "Klimathon"

Die Ortsgruppe von Solidarität International e.V. (SI) wollte sich im Rahmen des 42-tägigen Klimathons in Schwäbisch Hall ebenfalls beteiligen. Geplant und im Programmflyer ausgedruckt war ein Gebrauchtkleider-Basar am 30. Oktober in den Räumen des Clubs alpha 60.