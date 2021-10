Stolz auf die Solidarität mit den Frauen Afghanistans!

Zusammen traten Frauen von Courage Hattingen, geflüchtete Frauen aus Afghanistan, Courage-Frauen aus Essen und Frauen des Internationalen Flüchtlings-Cafés Hattingen auf. Bei strahlendem Sonnenschein bekam die Aktion in der belebten Innenstadt großen Zuspruch. Respekt erhielt der Mut der Frauen in Afghanistan, sich den Taliban-Faschisten entgegenzustellen.

„Wir bleiben!“, heißt ihr Aufruf. Natürlich wurde auch das Recht auf Flucht betont. Der Imperialismus der EU-Länder einschließlich Deutschlands wurde beim Namen genannt, der nach 20 Jahren Ausplünderung und Unterdrückung der Bevölkerung Afghanistans vor einem Trümmerhaufen seiner Politik steht. Auf besondere Empörung stieß, dass aktuell an der Grenze Bosniens zum EU-Land Kroatien Flüchtlinge, die in Kroatien Asyl suchen wollen, von „neutral“ getarnten, uniformierten kroatischen Polizisten mit Knüppeln wie Vieh über die Grenze zurückgetrieben werden.¹

Der Stolz und die Verpflichtung zum Zusammenschluss mit den kämpferischen Frauen und Mädchen in Afghanistan prägte die Kundgebung. Die Kundgebung war auch der WAZ Hattingen einen kurzen Bericht wert. Am 15. Oktober schrieb sie unter der Überschrift: „Solidarität mit Afghaninnen": "Solidaritätskundgebung der Hattinger Frauengruppe Courage für afghanische Mädchen und Frauen am Untermarkt: Dem Aufruf folgten etwa 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Afghanische Frauen brachten ihre Flagge und Plakate mit, als Zeichen des Widerstandes. Ein afghanisches Friedenslied schalte über den Platz. Courage-Mitglied Shamla aus Afghanistan appellierte an die Bürgerinnen und Bürger, aufzustehen und ihre Stimme zu erheben.“