Tarifabschluss im NRW-Einzelhandel

„Es ist der Erfolg der Aktiven und Streikenden aus den Betrieben, dass wir diesen lang andauernden Tarifkonflikt im Einzelhandel nun endlich beenden konnten. Sie haben sich diesen Abschluss mit Mut und Ausdauer erkämpft und sind unbeeindruckt von Vorweganhebungen und anderen Spaltungsversuchen der Arbeitgeber geblieben“, erklärt ver.di-Verhandlungsführerin Silke Zimmer.

Es wurden Teilzugeständnisse erreicht. Die Löhne und Gehälter für die Beschäftigten steigen rückwirkend zum 1. September 2021 um 3 Prozent. Für alle Beschäftigten in höheren Entgeltgruppen gibt es einen Festbetrag in Höhe von 81,12 Euro. Ab dem 1. Mai 2022 erhalten alle Beschäftigten des Einzelhandels weitere 1,7 Prozent. Die Ausbildungsvergütungen steigen jeweils zum 1. September in diesem und im darauf folgenden Jahr um 30 Euro. Der neue Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 24 Monaten, was u.a. angesichts der steigenden Inflation von vielen Gewerkschaftern kritisiert wird. Besonders wichtig ist der Wegfall der von der Unternehmerseite gewünschten Branchendifferenzierung im Tarifvertrag.