Veranstaltung der Deutsch-Südafrikanischen Freundschaftsgesellschaft Marikana

Leben, Kämpfe und Perspektiven am Kap der Guten Hoffnung

Die Deutsch-Südafrikanische Freundschaftsgesellschaft Marikana lädt herzlich zu ihrer Veranstaltung „Südafrika – Leben, Kämpfe und Perspektiven am Kap der Guten Hoffnung“ ein, die am Dienstag, dem 19. Oktober 2021, in Dortmund stattfinden wird.

