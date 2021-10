Ausbildung

„Welche Zukunft für die Jugend?“

Ihr seid in allen wesentlichen Zukunftsfragen gefordert und das erfordert Lebensentscheidungen. Ihr seid / werdet Teil des internationalen Industrieproletariats in internationalen Produktionsverbünden und repräsentiert die Zukunft der Gesellschaft. Ihr werdet in Kultur, Medien und Internet heftig umworben – mit futuristischen Illusionen, dass der Kapitalismus in loser vernetzter Assoziation einer friedlichen Transformation seine Krisen überwinden könnte.

Aus Kollegenzeitung „Hochdruck & Zündstoff“