Yves Montand 100

Sein Schaffen als Sänger, Unterhaltunsgskünstler und Schauspieler stellte eine Einheit von Unterhaltung, künstlerischem Anspruch und politischem Engagement dar. Bekannte Filme: „Lohn der Angst“ von Henri-Georges Clouzot (1952), „Vier im Roten Kreis“ von Jean-Pierre Melville (1970); im berühmten in Griechenland spielenden antifaschistischen Film „ Z“ spielte er unter der Regie von Costa Gavras den Aktivisten der Friedensbewegung Grigoris Lambrakis (1969).

Montands Familie wanderte angesichts der faschistischen Mussolini-Diktatur aus der Gegend von Florenz nach Marseille aus. Mit elf Jahren musste er die Schule verlassen, um zu arbeiten. Mit 18 begann er, als Sänger aufzutreten.

Er hatte mit der kommunistischen Bewegung sympathisiert, verlor aber den Kurs angesichts der antikommunistischen Hetze gegen Stalin. Er erkannte nicht, dass der Einmarsch der Sowjetunion in die Tschechoslowakei eine Folge des Verrats am Sozialismus und der Entwicklung der Sowjetunion zu einer sozialimperialistischen Macht war. Er starb am 9. November 1991.