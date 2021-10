Zugewinne sind der vor allem der Niederlage der CDU / CSU geschuldet

Herzlichen Dank für deine differenzierte Bewertung der Ergebnisse der AfD in Sachsen. Du weist noch einmal darauf hin, dass, wenn man die absoluten Stimmen zugrunde legt – also nicht die Prozente – die Zugewinne der AfD nicht so gravierend sind, wie dies pseudo-besorgt in manchen bürgerlichen Medien erscheint. Und dass sie in absoluten Zahlen sogar rund 10 Prozent ihrer Zweitstimmen in Sachsen verloren haben.

Wir sind selbst schon zu dem Schluss gekommen, dass die „Zugewinne“ der AfD vor allem der Niederlage der CDU / CSU geschuldet sind. Diese wurden abgestraft. Sie haben viele ihrer Direktmandate verloren. Darunter sind mit Annegret Kramp-Karrenbauer, Peter Altmeier und Julia Klöckner mehrere Mitglieder der bisherigen Bundesregierung. Dem faschistoiden ehemaligen Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen gelang es - trotz Wahlhilfe der AfD - nicht, das Direktmandat im Wahlkreis Suhl / Südthüringen zu erringen. Die Niederlage der CDU ist auch eine Niederlage der Rechtsentwicklung. Die AfD gewann ihre 16 Direktmandate in erster Linie aufgrund der großen Verluste der Union. Unter den 83 AfD-Abgeordneten sind suspendierte Polizisten, Soldaten, verurteilte neofaschistische Hooligans und offene Sympathisanten des III. Wegs. Zugewinne an absoluten Stimmen hat sie in sechs von acht Wahlkreisen in Thüringen, zwei von zehn in Sachsen-Anhalt und in drei von 16 Wahlkreisen in Sachsen. In den Städten ist sie überall eingebrochen, in den Großstädten Erfurt, Halle, Leipzig, Dresden, Jena, Potsdam, Magdeburg deutlich. Zugewinnen konnte sie teilweise auf dem Land.

Trotzdem darf man das nicht verharmlosen. Ernst nehmen müssen wir den Einfluss der AfD und der völkischen Demagogie unter der Arbeiterklasse. Laut Umfragen erzielt die AfD dort 21 Prozent.² Wir müssen dringend die Bewusstseinsbildung verstärken.