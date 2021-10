CDU-Landesparteitag in NRW wählt Henrik Wüst als Vorsitzenden

Am Donnerstag wurde bei Dreharbeiten in New Mexiko (USA) die Kamerafrau Halyna Hutchins von einem durch den Schauspieler Alec Baldwin versehentlich abgegebenen Schuss aus einer Requisitenwaffe tödlich verletzt. Angehörige, Kolleginnen und Kollegen, darunter auch Baldwin, und viele weitere Menschen sind schockiert und trauern um Halyna Hutchins. Nach einem Bericht der Los Angeles Times sollen sich Mitarbeiter am Set über mangelnde Sicherheitsvorkehrungen beschwert haben. Mehrere Mitglieder der Kamera-Crew hätten wenige Stunden vor dem tödlichen Vorfall aus Protest gegen die Arbeitsbedingungen den Drehort verlassen. Die in Hollywood üblichen Sicherheitsprotokolle seien nicht strikt befolgt worden und auch versehentlich ausgelöste Schüsse habe es bereits gegeben.