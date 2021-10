Ehrendes Gedenken am 24. Oktober

Im Namen vieler Freundinnen, Freunde, Genossinnen und Genossen aus Halle an der Saale schreibt Frank Oettler, Straßenbahnfahrer und öffentlicher Sprecher der MLPD Halle:

"Sie hatte ihr Leben lang gekämpft. Sie war und ist uns damit Vorbild. Wir denken heute besonders an sie und grüßen auch ihren Ehemann Günter, der sich trotz des unermesslichen Verlustes nicht hat unterkriegen lassen und unerschrocken gemeinsam mit uns, wie einst auch Anne, für die großartige Sache der Befreiung der Menschheit, für die Sache des Sozialismus kämpft."

Zum Abschied von Anne erschien im Dezember 2018 im Rote Fahne Magazin ein Artikel ihrer Genossinnen und Genossen in Dresden. Sie schrieben: "Anne hatte ein unerschütterliches Vertrauen in die Menschen, mit denen sie zu tun hatte. Sie war erfüllt vom Kampf um den echten Sozialismus. Wir Genossinnen und Genossen in Dresden waren über 20 Jahre eng mit ihr verbunden. Immer suchte sie nach Wegen, unsere Arbeit zu verbessern. Sie sparte nicht mit Kritik und war zugleich immer mittendrin."

Wir werden Anne ein ehrendes Andenken bewahren.