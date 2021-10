Einladung / Invitation zum Meeting am 23. Oktober in Stuttgart

Liebe Freunde und Mitglieder des Freundeskreises Flüchtlingssolidarität in SI in der Region Süd!

Lange konnten wir wegen der Corona-Pandemie kein Treffen in unserer Region durchführen – dabei ist so viel geschehen seit unserem letzten Treffen in Stuttgart: Viele neue Kontakte sind entstanden, wir haben Beratungen durchgeführt, Prozesse aktiv und kämpferisch begleitet, uns in der Öffentlichkeit bekannter gemacht durch Info-Stände und viele örtliche Aktivitäten. Ein Riesenerfolg war unsere Aktion bei der Gerichtsverhandlung über die Klage Alassa Mfouapons gegen das Land Baden-Württemberg! Wir nahmen am Rebellischen Musikfestival teil und kämpften auch erfolgreich für die Rechte einzelner Mitglieder. Es gibt wichtige Erfahrungen im Aufbau örtlicher Gruppen und in der Gewinnung neuer Mitglieder – davon möchten andere gerne lernen!

Über all das wollen wir als gewählte Sprecherinnen und Sprecher Rechenschaft ablegen und die weitere Arbeit beraten: Zum Beispiel gibt es das Angebot des Musikers Heinz Ratz, mit uns gemeinsam eine Aktion gegen die Abschiebepolitik durchzuführen. Das Treffen ist eine gute Möglichkeit, Interessierte als organisierte Mitglieder zu gewinnen und die, die schon Mitglied sind, können ihre Mitgliedsausweise erhalten und ihre Beitragszahlungen darin bestätigen lassen.

Außerdem werden wir neue Sprecherinnen und Sprecher wählen, auch jemanden für die Kasse und für die Kassenprüfung. Überlegt, wer kandidieren möchte. Jeder Kandidatenvorschlag soll von jemand aus dem betreffenden Ort begründet werden: als Sprecher muss man bereit sein, verbindlich und zuverlässig zu arbeiten, um unsere Organisation weiter aufzubauen.

Wir wollen das Treffen am 23.10.2021 durchführen, weil an diesem Tag viele Freunde nach Stuttgart reisen werden, um an der Herbst-Demonstration der bundesweiten Montagsdemonstration teilzunehmen. Wir wollen alle Flüchtlinge ermutigen, an dieser wichtigen Aktion teilzunehmen, wo es um zahlreiche wichtige soziale und politische Forderungen der Arbeiter-, Umwelt- und sozialen Bewegung in Deutschland geht, die auch für Refugees existentielle Bedeutung haben. Es ist eine Möglichkeit, sich enger mit diesen Bewegungen zu verbinden und entspricht voll und ganz unserer Zielrichtung des gemeinsamen Kampfs von Refugees und fortschrittlichen Menschen in Deutschland auf Augenhöhe!

Die Herbstdemonstration beginnt um 12.00 Uhr in Stuttgart. Unser Treffen findet statt am 23.10.2021 um 17.00 Uhr im ABZ Süd, Stuttgart-Untertürkheim, Bruckwiesenweg 10

Tagesordnung

Begrüßung Wahl der Versammlungsleitung Beschluss über die Tagesordnung Bericht der Sprecher*Innen und Diskussion: Austausch über die aktuelle flüchtlingspolitische Situation, was nehmen wir uns Neues vor? Aktion in Sigmaringen Kassenbericht und Revisionsbericht Beschluss über die Wahlordnung Vorstellung der Kandidaten für Sprecher(innen), Kassierer(in), Kassenprüfer(in) Neuwahlen

English

Dear friends and members of the Circle of Friends of Refugee Solidarity in SI (Southern Region)!

For a long time we could not hold a regional meeting in our region because of the Corona pandemic - yet so much has happened since our last meeting in Stuttgart:

Many new contacts have been made, we have held consultations, actively and militantly accompanied processes, made ourselves better known to the public through information stands and many local activities. Our action at the court hearing on Alassa Mfouapon's lawsuit against the state of Baden-Württemberg was a huge success! We took part in the Rebellious Music Festival and also successfully fought for the rights of individual members. There is important experience in building local groups and recruiting new members - others would like to learn from this!

As elected spokespersons, we want to give an account of all this and discuss further work: For example, the musician Heinz Ratz has offered to join us in an action against the deportation policy.

The meeting is a good opportunity to recruit interested people as organised members and those who are already members can get their membership cards and have their membership fees confirmed.

We will also elect new spokespersons, as well as someone for the treasury and for the audit. Think about who would like to run. Each candidate proposal should be justified by someone from the place concerned: as a spokesperson you have to be prepared to work continuously, committedly and reliably to continue building our organisation.

We want to hold the meeting on 23.10.2021, because on that day many friends will travel to Stuttgart to take part in the autumn demonstration of the nationwide Monday demonstration. We want to encourage all refugees to take part in this important action, where many important social and political demands of the workers', environmental and social movement in Germany are at stake, which also have existential importance for refugees. It is an opportunity to connect more closely with these movements and is fully in line with our goal of joint struggle of Refugees and progressive people in Germany at eye level!

The autumn demonstration will start at 12.00 in Stuttgart. Our meeting will take place on

23.10.2021 at 17.00 in the ABZ Süd, Stuttgart-Untertürkheim, Bruckwiesenweg 10.

Agenda:

1. welcome

2. election of the chair of the meeting

3. decision on the agenda

4. report of the speakers and discussion: exchange about the current refugee situation, what are our plans for the future? Action in Sigmaringen

5. cash report and audit report

6. resolution on the election rules

7) Presentation of the candidates for spokesperson, treasurer and auditor.

8. election of new spokespersons

9. election of a new treasurer and auditor