Faschisten mit Machete an der polnischen Grenze aufgegriffen

Die faschistische Partei "Der Dritte Weg" hat in ihrem Umfeld zu einem sogenannten Grenzgang aufgerufen. Sie will Flüchtlinge im Raum Guben in Brandenburg über die Grenze nach Polen zurücktreiben. Etwa 50 faschistische Schläger wurden mit Pfeffersprays, Bajonett, Machete und Schlagstöcken aufgegriffen. In der Innenstadt von Guben haben Antifaschisten gestern eine 24-stündige Mahnwache gegen Rassismus und für ein Menschenrecht auf Asyl begonnen, die bis heute Nachmittag dauern soll. "Wir wollen den Neonazis nicht die Region überlassen. Wir wollen ein Zeichen setzen, dass Asyl ein Menschenrecht ist und bleibt". Das faschistische Regime von Alexander Lukaschenko in Belarus lässt Flüchtlinge aus dem Mittleren Osten und Nordafrika einfliegen. Von dort machen sie sich auf den gefährlichen Weg über Polen, Lettland oder Litauen, um nach Mitteleuropa zu gelangen.