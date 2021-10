Wer ist Georges Abdallah!

Am 2. April 1951 in Al-Kubaiyat im Nordlibanon geboren, trat Georges Ibrahim Abdallah in den 1970er-Jahren als Kommunist in den Reihen der PFLP (Volksfront zur Befreiung Palästinas) in den sozialistischen Kampf ein und kämpfte gegen Israel. 1979 beteiligte er sich an der Gründung der “Libanesischen Bewaffneten Revolutionären Fraktionen” (Libanese Armed Revolutionary Factions - LARF), einer antiimperialistischen, marxistischen Gruppe. Nach der Besetzung des Libanon durch das zionistische Israel im Jahr 1982 zögerte er nicht, seinen Teil zum bewaffneten Widerstand gegen die Besatzung beizutragen. Mit Unterstützung Frankreichs und der USA startete Israel im selben Jahr seine Massaker-Anschläge, um den palästinensischen Widerstand im Libanon zu beenden. Diese Angriffe stießen auch auf Reaktionen von libanesischen Gruppen und progressiven Revolutionärinnen wie Revolutionären in Europa. Um eine öffentliche Meinung in Europa zu schaffen, starteten sie Protestaktionen, in denen imperialistische Kriege, Imperialisten und ihre Unterstützer entlarvt wurden. Während dieser Zeit war Abdallah in Frankreich. Mit der Hinrichtung des Mossad-Chefs in Paris und des US-Militärattachés durch die LARF wurden die libanesischen Revolutionärinnen und Revolutionäre zur Zielscheibe israelischer und US-amerikanischer Geheimdienste. Am 24. Oktober 1984 wurde Georges Abdallah in Lyon in Gewahrsam genommen und anschließend festgenommen. 1987 wurde er beschuldigt, der Gründer der LARF zu sein und an bewaffneten Angriffen gegen US-amerikanische und israelische Militärs in Frankreich teilgenommen zu haben. Er wurde nach einem rechtswidrigen Prozess zu lebenslanger Haft verurteilt. ...



Freiheit für Georges Abdallah!

Freiheit für alle politischen Gefangenen!

Hoch die internationale Solidarität!

Hier gibt es die komplette Pressemitteilung