Gemeinsame Anreise von Gelsenkirchen zur regionalen Herbstdemo

Wir fahren nach Bochum.

Treffpunkt zur gemeinsamen Anfahrt aus Gelsenkirchen nach Bochum/Schauspielhaus (Oskar-Hoffmann-Straße) ist:

11 Uhr in Gelsenkirchen/Horst, Horster Mitte, Schmalhorststraße 1c und in Gelsenkirchen-Stadtmitte, Treff International, Hauptstraße 40. Interessierte können sich bei Nachfragen an die Gelsenkirchener Montagsdemo wenden, martina.reichmann@onlinehome.de



Mehr zu den regionalen Herbstdemos