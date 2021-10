Entfalten wir den Umweltkampf!

Flugblatt gleich bestellen!

Der Aufruf der ICOR wurde bereits im aktuellen Rote Fahne Magazin 21/2021 veröffentlicht. Jetzt gibt es ihn auch als gestaltetes Flugblatt (2 Seiten, A4). Dieses kann von den Orten bei der Mediengruppe Neuer Weg in gedruckter Form bestellt werden. Stückpreis: 0,05 Euro inklusive Versand. Bestellungen bitte bis Dienstag, 19. Oktober, 10 Uhr, an druck@neuerweg.de oder telefonisch unter 0201 25914.

Extreme Entwicklung des Übergangs der Umweltkrise in eine globale Umweltkatastrophe

2021 haben wir eine extreme Entwicklung des Übergangs der Umweltkrise in eine globale Umweltkatastrophe erlebt. Hitzewellen mit Rekordhitze und Waldbränden, Dürren auf der einen und Rekordunwetter mit Überschwemmungen und Erdrutschen auf der anderen Seite haben extreme Folgen für die Massen. Die Gletscher am Nord- und Südpol und das Grönlandeis schmelzen so schnell wie noch nie.

Hunderte Menschen sind in den Fluten überall auf der Welt, aber erstmals in diesem Ausmaß auch in Europa, gestorben. Tausende haben ihre Häuser verloren, ganze Dörfer und Stadtteile wurden dem Erdboden gleichgemacht. Die Hitzewellen in Nordamerika, im Mittelmeerraum und in Asien töten Menschen, verursachen Waldbrände und Dürren. Der Wechsel von extremer Hitze und Trockenheit und extremen Unwettern beschleunigt die Erosion, zerstört wertvolles Ackerland und damit die Existenzgrundlage der Bauern und letztlich die Ernährungsgrundlage der Menschheit.

Als Folge dieser Krise verursacht – nach dem Ausbruch des SARS-Virus und des MERS – jetzt die noch schwerere Covid-19-Pandemie Chaos im globalen Maßstab, was mit drohenden weiteren verhängnisvollen Viren in der Zukunft die Existenz der Menschheit auf der Erde bedroht. ...

Hier das gestaltete Flugblatt

In voller Länge steht die ICOR-Resolution zum Internationalen Umweltkampftag hier in dem gestalteten Flugblatt zur Verfügung: