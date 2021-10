Internationale Frauensolidarität für Monika Gärtner-Engel

Aus Spanien grüßt Mari Carmen Vilà:

Buenos días! Un abrazo fuerte y solidario para la compañera Monika. Deseo que todo se solucione y que las autoridades de Alemania resuelvan pronto. Mis más afectuosos saludos para todas.

Guten Morgen! Eine herzliche Umarmung der Solidarität für unsere Kollegin Monika. Ich hoffe, dass alles aufgeklärt wird und dass die deutschen Behörden bald eine Lösung finden werden. Meine herzlichen Grüße an Sie alle.

Aus Ecuador schreibt Cecilia Jaramillo:

Es una noticia muy preocupante y el día lunes enviare un comunicado a nombre de las mujeres de Ecuador. Sugiero que se haga un pronunciamiento general y se haga una campaña de firmas para respaldar a nuestra compañera Monika. Saludos y mucha fuerza y a Monika nuestro apoyo solidario.

Dies ist eine sehr besorgniserregende Nachricht, und ich werde am Montag ein Kommuniqué im Namen der Frauen Ecuadors versenden. Ich schlage vor, dass eine allgemeine Erklärung abgegeben und eine Unterschriftenaktion zur Unterstützung unserer Genossin Monika durchgeführt wird. Grüße und viel Kraft und Monika unsere solidarische Unterstützung.

Aus Peru schickt Edith Luz eine Erklärung der kämpferischen Frauenbewegung Perus:

Guten Tag, wir grüßen Sie im Namen der gesamten ASOC. MUJERES LUCHADORAS DEL PERÚ für die Verfolgung und den Frevel an der Genossin Monika Gärtner-Engel, wo sie ihrer Freiheit beraubt und ungerecht verfolgt wird. Wir sind solidarisch und erheben unsere Stimme zum Protest gegen den Eingriff des deutschen Geheimdienstes in die Freiheit und die Rechte der Genossin Monika Gärtner-Engel. Wir schließen uns dem Aufruf aller Verbände weltweit an, Widerstand zu leisten und das in der Verfassung und in internationalen Verträgen verankerte Menschenrecht zu verteidigen. Wir prangern die deutsche Regierung dafür an, dass sie Geheimdienste einsetzt, um die Genossin Monika Gärtner-Engel zu kriminalisieren, zu verfolgen und zum Schweigen zu bringen, wenn sie von ihren Rechten Gebrauch macht. Das hat zu einer Kriminalisierung und antikommunistischen Diskriminierung geführt. Aus Lima/Peru rufen wir die deutschen Geheimdienste auf und fordern, dass sie die politische Verfolgung der Genossin Monika Gärtner-Engel einstellen.

Aus Venezuela schreibt Judith Guevara:

Solidarität mit Monika Gärtner-Engel von der Frauenfront Argelia Velázquez Carrizalez: "Erschreckend, bedauerlich - ich möchte meinen Protest ausdrücken!"