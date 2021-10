Kämpferische regionale Herbstdemonstrationen der bundesweiten Montagsdemobewegung

Leipzig

Insgesamt 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren bei der Kundgebung und Demonstration der bundesweiten Montagsdemo in Leipzig. Viele Passanten und Anwohner waren positiv überrascht, auf die Demo zu stoßen. Tagelang war in den Medien berichtet worden, die Demonstrationen in Leipzig seien verboten. Das bezog sich aber auf drei andere Demos. Die Montagsdemo dagegen wurde in den bürgerlichen Medien konsequent totgeschwiegen. Zu sehen waren Fahnen des Jugendverbands REBELL, der MLPD, der IG Metall, von Campact, Umweltgewerkschaft, kurdische und palästinensische Flaggen und Fahnen des Frauenverbands Courage. Montagsdemonstranten aus Berlin, Leipzig, Dresden, Rossbach, Potsdam ergriffen das Wort. Ebenso Kolleginnen und Kollegen von Siemens, Vivantes und Opel. Hunderte Menschen auf dem ehrwürdigen Leipziger Marktplatz hoben den Kopf, als bei der Abschlusskundgebung die stolzen, tragenden Klänge der Oper Les Miserables erklangen.

Stuttgart

Etwa 200 Demonstranten versammelten sich um 12 Uhr auf dem Stuttgarter Wilhelmsplatz zur Auftaktkundgebung. Sie zogen in einer kämpferischen Demo zum Schlossplatz. Vielseitige Reden und Live-Musik waren geboten. Unter anderem sprach eine Delegation von Opel Rüsselsheim zur geplanten Arbeitsplatzvernichtung bei Opel Eisenach, sprach volle Solidarität aus und machte ihren Kollegen Mut zum gemeinsamen Kampf. Bei der Abschlusskundgebung sprach u.a. die Landesvorsitzende der MLPD Baden-Württemberg. Sie sprach sich dafür aus, dass sich die Leute mit dem wissenschaftlichen Sozialismus beschäften, um in diesem Krisenchaos durchzublicken. In dem Zusammenhang kritisierte sie die Organisation ,,Neue Linke", die in der Nähe einen Stand hatte und sich gegen das Impfen aussprach. Es waren Montagsdemonstranten aus Stuttgart, Mannheim, Heilbronn und Albstadt sichtbar vertreten. Außerdem traten die Migrantenorganisation ATIF, die MLPD und der Jugendverband REBELL auf. Die Kultur kam mit lebendiger Live-Musik auch nicht zu kurz.