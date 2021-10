Kriegstreiber Powell gestorben

Er verkörperte mit seiner Person das aggressive kriegerische Wesen der Supermacht USA im Kampf um die Weltherrschaft. Er war im Vietnamkrieg führendes Mitglied im Stab der berüchtigten 23. Infanteriedivision. Zu ihr gehörte die Kompanie, die das Massaker in My Lai verübte. My Lai wurde weltweit zum Symbol für die Kriegsverbrechen des US-Imperialismus in Indochina. In seinem "Abschlussbericht zur Aufklärung" behauptete Powell mit seiner zynischen Menschenverachtung, dass das Verhältnis zwischen amerikanischem Militär und der vietnamesischen Zivilbevölkerung „exzellent“ sei.

Er arbeitete wesentlich die Kriegsstrategie des US-Imperialismus und ihre verschiedenen Phasen in Indochina aus. Weder der massive Einsatz eigener Truppen im "Spezialkrieg" noch die Versuche zur „Vietnamisierung“ des Krieges und Schonung der eigenen Kräfte konnten das Rad der Geschichte aufhalten. Am 29. April 1975 wird der letzte Amerikaner aus Saigon abgezogen. Dieser großartige Sieg des vietnamesischen Volkes ist für alle friedliebenden Völker ein Beispiel, wie verwundbar auch eine Supermacht ist.

Powell hatte die „Ehre“, am 5. Februar 2003 im UN-Sicherheitsrat mit der Lüge von den angeblichen Massenvernichtungswaffen von Saddam Hussein, die es nie gab, den 2. Irakkrieg des US-Imperialismus zu rechtfertigen. Tatsächlich war der Hintergrund die Änderung der US-Militärstrategie.

Mit dieser Rede stand Powell nun auch offen vor der Weltöffentlichkeit als Lügner da.