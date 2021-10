Lagos: Protest gegen Polizeiterror

Zehntausende Mitglieder des Gewerkschaftsdachverbands KCTU beteiligten sich am Mittwoch landesweit an einem eintägigen Streik und an Demonstrationen für bessere Arbeitsbedingungen für irregulär Beschäftigte und einen höheren Mindestlohn. 80.000 Menschen beteiligten sich vormittags landesweit in dreizehn Städten an Demonstrationen, obwohl die Regierung diese unter dem Vorwand von Corona verhindern wollte. Die größte Demo mit 27.000 Beteiligten fand in Seoul statt. Weitere 50.000 traten nachmittags in den Streik.