Am Freitag hatte auch in der Schweiz die Klimastreikbewegung zum Protest aufgerufen. In Bern gingen Tausende auf die Straße und forderten von der Regierung verstärkte Maßnahmen zur Senkung des CO ² -Ausstoßes. Weitere Aktionen gab es in Basel, Bellinzona, Biel und Genf. Hunderte demonstrierten in der schwedischen Hauptstadt Stockholm, dabei Greta Thunberg zusammen mit Klima-Aktivisten aus Afrika, Lateinamerika und Asien, die zur COP26 in Glasgow fahren werden.