Das Rettungsschiff „Sea-Watch 3“ hat vor der libyschen Küste 412 Personen aus Seenot gerettet. Die Menschen seien am Sonntag und Montag bei sieben Rettungseinsätzen an Bord genommen worden, teilte die Organisation Sea-Watch mit. Über 700 Städte aus ganz Europa wollen zusätzlich geflüchtete Menschen aufnehmen. Am 21. Oktober startet die Plattform „moving-cities.eu". Sie bietet in sieben Sprachen einen Überblick über europäische Willkommensstädte.