Solidarität mit Monika Gärtner-Engel

Die Koordinierungsgruppe des Kämpferischen Frauenrats erklärt ihre Solidarität

Liebe Moni, mit Empörung haben wir als Koordinierungsgruppe des Frauenpolitischen Ratschlags von den unglaublichen Beschuldigungen gegen Dich durch BND und Verfassungsschutz erfahren. Auf deine Idee hin wurde der Frauenpolitsche Ratschlag ins Leben gerufen und wir arbeiten seit Jahren bei elf Frauenpolitschen Ratschlägen und zwei Weltfrauenkonferenzen der Basisfrauen erfolgreich zusammen. Wir werden weiterhin solidarisch an deiner Seite stehen. Diese ungerechtfertigten Beschuldigungen dienen der Kriminalisierung und sind ein erneuter Einschüchterungsversuch. Das steht in einer Linie mit der Kriminalisierung und Verleumdung von Stefan Engel durch den Verfassungsschutz und den BND. Der Angriff geht aber gegen alle Revolutionärinnen, Revolutionäre und befreundeten Organisationen von MLPD und ICOR und zielt auch gegen den Frauenpolitischen Ratschlag. Damit soll erreicht werden, dass sich andere kritische, fortschrittliche und revolutionäre Kräfte von Dir distanzieren. Das wird aber nicht gelingen! Wir verdanken Dir so viel, dass uns keiner spalten kann! Im Namen des Kämpferischen Frauenrats, Deine Freundinnen der Koordinierungsgruppe am 20. Oktober.

Die Gruppe Esslingen-Nürtingen des Frauenverbands schrieb am 22. Oktober

Liebe Monika, das Treffen der Courage-Gruppe Esslingen-Nürtingen drückt dir seine helle Empörung darüber aus, dass du – als Courage-Mitgründerin, Ideengeberin für die Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen, selbstlose, mutige und internationalistische Kämpferin für die Frauenrechte und für die Befreiung der Frau - europaweit als „Gefährderin“ zur Fahndung ausgeschrieben wurdest. Wir sind bestürzt und protestieren entschieden dagegen, dass der Staatsapparat dich, die du dich mit ganzem Herzen für Freiheit, Demokratie, für die Befreiung der Menschheit von jeglicher Unterdrückung einsetzt, derart diffamiert und in eine Ecke mit Terroristen stellt. Der Angriff auf dich ist ein Angriff auf die Frauenbewegung in der ganzen Welt. Im Kampf dagegen unterstützen wir dich voll. Solidarische und herzliche Grüße, Courage Esslingen-Nürtingen