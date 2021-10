Solidaritätsbesuch bei Fahrerinnen und Fahrern von "Gorillas"

Und jetzt geht es natürlich auch um die Wiedereinstellung der Streikenden, die der Chef des Start-ups, Kagan Sümer, Anfang Oktober fristlos entlassen hat, weil sie gewagt haben, sich zu wehren.

Gestern ein üblicher Tag: Ständig wechseln sich vor dem Lager Fahrerinnen und Fahrer ab und warten auf einen Auftrag. Sie freuen sich über unseren Besuch, besonders über das extra aus diesem Anlass gedichtete Solidaritätslied vom Liedermacher Karl Nümmes.

Sie sind völlig vorbehaltlos bereit, ein Interview für die Rote Fahne zu geben. Von den Anwesenden war nur einer am Streik beteiligt und machte uns den Vorschlag, mit dem Lied vor die Geschäftszentrale zu ziehen. Alle finden den Streik richtig und sind empört, dass man dafür mit Entlassung bestraft wird. Gleichzeitig drückt einer ihre Verunsicherung über das Streikrecht aus: Was darf man in Deutschland und was ist verboten?

Wir diskutieren über das sehr einschränkte Streikrecht, das den Monopolen ermöglicht, einem ungestraft die Existenzgrundlage zu entziehen, während der Kampf dagegen illegal ist. Und dass man auch am Vorgehen des Deutsche-Bahn-Vorstands und der Geschäftsleitung der Charité sieht, dass selbst das eingeschränkte Streikrecht angegriffen wird. Von diesen Streiks hatten übrigens alle gehört und begrüßen sie.

Ein Problem des Streiks stellt sich in den Gesprächen mehr und mehr heraus: Wer nicht Mitglied in der anarcho-syndikalistischen Gewerkschaft Freie Arbeiter Union (FAU) ist, erfährt nichts von den Aktionen. Die FAU ist sicher kämpferisch, setzt aber auf gegen den hochorganisierten Gegner auf Spontaneität - wer kommt, der kommt. Das schwächt nicht nur den Streik, sondern erschwert auch erheblich die Organisierung der Solidarität.

Als wir uns gerade verabschieden wollen, werden wir auf Weisung der Geschäftsleitung aufgefordert zu gehen. Und eine Fahrerin, besorgt um uns, sagt mir, dass im Lager davon die Rede war, die Polizei zu holen. Hat Kagan Sümer jetzt auch noch das Sagen auf dem öffentlichen Bürgersteig? Keinesfalls werden wir uns davon das Recht auf Solidaritätsaktionen nehmen lassen.

Hier das Solidaritätslied von Karl Nümmes für die "Gorillas"-Fahrerinnen und -Fahrer