Wie die DPA berichtet, haben deutsche und israelische Kampfjets vor kurzem in gemeinsamer Formation Jerusalem überflogen. Der Formationsflug fand im Rahmen der bisher größten internationalen imperialistischen Flugübung in Israel statt, an der neben Deutschland auch Italien, Großbritannien, Frankreich, Indien, Griechenland und die USA teilnehmen. Die israelische Armee erklärte, der gemeinsame Überflug drücke "eine starke Partnerschaft und Verbindung zwischen den Luftwaffen und den Ländern aus, sowie eine Verpflichtung zu einer Fortsetzung der Zusammenarbeit in der Zukunft". Israel bombardiert mit seinen Jets und Drohnen regelmäßig palästinensische Zivilisten in Gaza. Dabei macht das israelische Militär auch vor der Ermordung von Frauen und Kindern nicht halt.