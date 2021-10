Aktuelles Dauerspender-Info ist erschienen

Liebe Kollegin, lieber Kollege, die MLPD steht für eine grundlegende gesellschaftliche Veränderung. „Nur noch Krisen, eine Lösung: Sozialismus!“ lautete unser dazu passendes Wahlplakat. Die MLPD zeigt Rückgrat und stärkt sich im Gegenwind. Das wollen wir mit Deiner/Ihrer Hilfe weiter ausbauen.

Sicherlich müssen viele heute jeden Euro zweimal umdrehen! Mit Deiner / Ihrer Spende oder Dauerspende ist er aber bestens investiert in unser großes Zukunftsprojekt. Mit einer Dauerspende kannst Du / können Sie die Arbeit der MLPD planmäßig unterstützen. Diese Planbarkeit ist für den systematischen Parteiaufbau besonders wichtig.

In dieser Dauerspender-Broschüre stellen wir verschiedene Spendenmöglichkeiten vor. In der nächsten Zeit wollen wir besonders in den beschleunigten Aufbau der MLPD in Gebieten, in denen wir noch nicht so bekannt sind, investieren. Damit noch viel mehr Menschen, die eine grundsätzliche Alternative suchen, die sozialistische MLPD auch finden und dann entsprechend ausgebildet werden können. Zugleich führen wir einen verstärkten Kampf um demokratische Rechte und Freiheiten, die im Zuge der Rechtsentwicklung der Regierung immer mehr abgebaut werden.

Wir freuen uns sehr über Dein / Ihr Interesse und jede Unterstützung. Wir finanzieren unsere gesamte Parteiarbeit ausschließlich aus Mitgliedsbeiträgen und uneigennützigen Spenden der Massen. Alle zweckgebundenen Dauerspenden stärken zu 100 Prozent das entsprechende Feld der Kleinarbeit der MLPD.

Mit solidarischen Grüßen.

Dauerspender-Info als pdf-Datei