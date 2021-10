Allgemeinmediziner Günter Wagner gibt Ratschläge

Jetzt lässt die Regierung es so erscheinen, als sei die Pandemie mehr oder weniger vorbei. Dabei sind wir mitten in einer vierten Welle. Durch diese falschen Signale besteht die Gefahr, dass Menschen nachlässig werden, dass man die Gefahr einer möglichen Corona-Infektion und -Erkrankung nicht mehr ernst nimmt. Dabei ist es gerade jetzt wichtig, sich weiter voll verantwortungsbewusst zu verhalten. In Brasilien sandte der faschistische Präsident Jair Bolsonaro von Anfang an bis heute diese verhängnisvollen Signale. In den USA war Ex-Präsident Trump der größte Corona-Leugner. In Rumänien hatte im Sommer der damalige Premier Florin Citu versichert, die Pandemie sei „eliminiert“ worden. Jetzt herrscht in Rumänien eine dramatische Lage, die Kliniken sind völlig überfüllt. Dort, wo die Corona-Pandemie verharmlost oder geleugnet wurde und wird, erkranken und sterben die meisten Menschen.

Rote Fahne News führte ein Interview mit Günter Wagner, Facharzt für Allgemeinmedizin und Mitautor des im Verlag Neuer Weg erschienenen Buchs "Covid 19 - neuartig, gefährlich, besiegbar!" zu aktuellen gesundheitlichen Fragen.

Masken tragen, AHA-Regeln einhalten, sich impfen lassen

Rote Fahne News: Die Ansteckungszahlen gehen wieder hoch, es gibt Impfdurchbrüche und mit der kalten Jahreszeit halten wir uns wieder mehr in Räumen auf. Was sind Deine konkreten Verhaltensvorschläge für Erwachsene und Jugendliche in der derzeitigen anwachsenden 4. Welle der Corona-Pandemie?

Günter Wagner: Bei der derzeitigen Entwicklung der 4. Welle der Corona-Pandemie muss man Covid-19 und das Risiko der eigenen Erkrankung oder Verbreitung des Virus ernst nehmen. Das bedeutet: Außerhalb der eigenen vier Wände in geschlossenen Räumen und auch bei engen Zusammenballungen im Freien (Haltestelle, Demonstration, Weihnachtsmarkt etc.) Masken tragen und die AHA-Regeln einhalten. Es ist wichtig, sich zügig impfen zu lassen, wenn das noch nicht geschehen ist. Auch wer zweimal geimpft ist, kann sich erneut infizieren, die Viren an andere weitergeben oder selbst wieder an Covid-19 erkranken, wobei dies meist milde Verläufe sind. Das Impfen ist also unbedingt sinnvoll und nötig: Zum Eigenschutz und Schutz von anderen. Das zeigen auch meine eigenen täglichen Erfahrungen in der Praxis.

Empfehlungen zu Masken

Rote Fahne News: Was sind deine Empfehlungen zu Masken?

Günter Wagner: Die einfachen chirurgischen Masken bieten keinen ausreichenden Schutz. Sie filtern nur ca. 40 Prozent der Viren. Ihr Hauptzweck ist, dass der Operateur keine Bakterien in das Operationsfeld einbringt. Sie sind nicht für Viren konstruiert. Die FFP-2-Masken filtern ca. 95 Prozent der Viren und die FFP-3-Masken 98-99 Prozent. Im täglichen Leben zB. beim Einkaufen genügen FFP-2-Masken. Bei Treffen von mehreren Menschen in geschlossenen Räumen, z.B. Spiele-Abend, Versammlungen, Studienwochen, Veranstaltungen usw., sind sogar FFP-3-Masken dann dringend zu empfehlen, wenn keine Lüftungsanlage vorhanden ist oder Abstand nicht eingehalten werden kann. Ausreichend auf die Raumgröße dimensionierte Luftfiltergeräte sind in geschlossenen Räumen eine wirksame Methode, die mögliche Virenlast zu senken.

Worauf muss man bei Tests achten?

Rote Fahne News: Es gibt ja viele unterschiedliche Tests und auch mit sehr unterschiedlicher Qualität. Worauf muss man dabei achten?

Günter Wagner: Die Antigen-Schnelltests sind eine geeignete Methode, um Infizierte sofort zu finden. Allerdings gibt es da große Unterschiede. Da diese Tests gerade bei der jetzt verbreiteten Delta-Variante im Anfangsstadium einer Infektion im Vergleich zu einem PCR Test nicht so genau sind, muss auf die Qualität geachtet werden. Als erstes muss ein Schnelltest im Nasen-Rachen-Raum gemacht werden, also tief eingeführt werden, und nicht nur vorne in der Nase. Eine Liste der geprüften Test erhält man auf der Webseite des Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Ich empfehle einen solchen Test mindestens einmal pro Woche. Bei Versammlungen über mehrere Tage, z. B. bei einer Studienwoche, soll vor Antritt und ein weiteres Mal während der Woche ein solcher Test gemacht werden.