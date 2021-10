Dakar: Frauen fordern Maßnahmen gegen Erderhitzung

Hunderte Frauen demonstrierten am Samstag in der Hauptstadt von Senegal und riefen dazu auf, im Kampf gegen die Klimaerwärmung aktiv zu werden und die spezifischen Interessen der afrikanischen Frauen zu vertreten. In Westafrika häuften sich die Umweltprobleme: fehlendes Wasser, steigende Temperatur, sterbende Tiere und vergiftete Erde zerstören die Landwirtschaft und das Leben der Menschen. Frauen engagieren sich in diesem Umweltkampf besonders.