Ein Drittel der Hebammen im Land sind Männer

Am Dienstag gab es in Ecuador erneut einen Protesttag gegen die Anhebung der Treibstoffpreise. Oppositionsgruppen, vornedran die Indigenenorganisation CONAIE, riefen zu Straßenblockaden auf. In mindestens 5 der 24 Provinzen gab es Verkehrsblockaden. In der vergangenen Woche hatte Präsident Lasso für 60 Tage den "Nationalen Notstand" ausgerufen und die Rücknahme der Preiserhöhung abgelehnt. Er steht außerdem unter Druck wegen seiner Verwicklungen in Zusammenhang mit den Pandora Papers.