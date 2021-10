Forderungen der Arbeiterjugend gehören auf den IG-Metall-Aktionstag

"Auch Ausbildugsplätze werden vernichtet, was zeigt, dass all das vor allem unserer Jugend die Zukunft verbaut!", heißt es in dem Flugblatt. "Dazu sagte Jens Liedtke vom DGB: 'Im vergangenen Jahr sind über zehn Prozent der Ausbildungsplätze in Baden-Württemberg weggefallen und die meisten davon nicht aufgrund der Corona-Situation. Besonders hart trifft es die Metall und Elektrobranche. 'Seit 2019 ging die Zahl der Ausbildungsplätze in den Betrieben um mehr als 23 Prozent zurück'. (1)

Besonders in den Großkonzernen wurden Ausbildungsplätze weiter abgebaut, während manche mittlere Betriebe eine Ausbildungsquote um die 10 % haben. Neben der Rohstoff- und Lieferkettenkrise gibt es auch einen Mangel an Fachkräften in verschiedenen Ländern, Regionen und Branchen.

Für Jung und Alt ist es notwendig, auf dem IG-Metall-Aktionstag Forderungen zur Zukunft der Arbeiterjugend aufzustellen:

Für die Verpflichtung der Großbetriebe zu einer Ausbildungsquote von mindestens 10 Prozent der Beschäftigten!

Kampf der besonderen Rechtlosigkeit der Arbeiterjugend, unter anderem durch Leiharbeit, Werkverträge und Befristung!

Unbefristete Übernahme aller Auszubildenden entsprechend der Ausbildung!

Hier das Flugblatt der Landesleitung Baden-Württemberg der MLPD (pdf)