Hafenarbeiter und Lehrer streiken

Heute traten erneut die Beschäftigten in den acht Universitätskliniken in den Niederlanden in den Streik für bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne. Insgesamt sind an diesen Kliniken, die einen eigenen Tarifvertrag haben, 80.000 Menschen beschäftigt. Die Beschäftigten streiken auch für die Patienten, deren Versorgung durch die ständige Unterbesetzung auf den Stationen beeinträchtigt ist. Am Montag hatte die Regierung eine Bonuszahlung für alle Beschäftigten im Gesundheitswesen angekündigt.