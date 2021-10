Heraus zu den IG-Metall-Aktionstagen am 29. Oktober!

Steigende Preise und galoppierende Inflation fressen die niedrigen Tariferhöhungen auf. Wir brauchen einen Lohnnachschlag, der erkämpft werden muss!

Über 40 Prozent der Betriebe und Konzerne (über 500) planen die Vernichtung Tausender Arbeitsplätze im Zusammenhang mit der Umstellung auf die Digitalisierung, die E-Mobilität und die Umstellung auf eine CO 2- ärmere Produktion. Dafür fordern sie Milliarden an Steuergeldern. Wir sollen also ihre Investitionen mit unseren Steuergeldern zahlen. Wir sagen: Ja - zum Umweltschutz und gesellschaftlichen Fortschritt! Nein – zur Arbeitsplatzvernichtung und zur Abwälzung der Krisenlasten auf unseren Rücken!

Bei Opel droht die Werkschließung in Eisenach und Ausgliederung von Opel aus dem Stellantis-Konzern. Kollegen aus anderen Opel-Werken, u. a. aus Frankreich, beteiligen sich am 29. Oktober in Eisenach. Das ist der richtige Weg: Die Belegschaften müssen gemeinsam kämpfen und dürfen sich nicht gegeneinander ausspielen lassen!

Die Arbeiterplattform fördert und unterstützt diese Zusammenarbeit

Statt Arbeitsplatzvernichtung - Kampf um jeden Arbeits- und Ausbildungsplatz! Durchsetzung der 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich!

Für die Umstellung auf eine wasserstoffbasierte CO 2 -ärmere Produktion auf Kosten der Profite!

-ärmere Produktion auf Kosten der Profite! Für einen Lohnnachschlag in allen Betrieben und für Ausgleich der Inflation beim Arbeitslosengeld, bei Sozialleistungen und Hartz-IV!

Wir brauchen für die Durchsetzung unserer Forderungen ein allseitiges und vollständiges gesetzliches Streikrecht! …

Hier gibt es die komplette Pressemitteilung als gestalteten Flyer