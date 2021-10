Internationale Arbeitereinheit ist Trumpf!

Am 29. Oktober kommen Kollegen aus mindestens neun anderen PSA-Standorten und aus vielen Betrieben der Metall- und Elektroindustrie der Region nach Eisenach, um gemeinsam gegen diesen Generalangriff zu kämpfen. Allein aus Frankreich kommen mindestens 38 Kolleginnen und Kollegen aus sieben Standorten! Auch aus den Werken in Bochum und Rüsselsheim kommen Opelaner. Aus Zwickau kommen zwei Busse mit Kollegen von VW und auch VW Kassel schickt eine Delegation, um Seite an Seite mit den Eisenachern gegen die akut drohende Werkschließung zu kämpfen.

Die ganze Region ist aufgerufen zu kommen, und auch die Belegschaften von TVS, Lear usw. werden mitdemonstrieren. ... Der Solidaritätskreis führt heute, am 27. Oktober, um 16 Uhr eine Mahnwache am Markt in Eisenach durch. Am Freitag machen wir ab 9 Uhr eine Mahnwache vor dem Tor 1 von Opel Eisenach. Anschließend werden alle gemeinsam mit der Belegschaft von Opel, ab ca. 11.15 Uhr vom Opel-Werk, Tor 1, zur Kundgebung der IG Metall demonstrieren. Diese beginnt um 11.55 Uhr auf der Spicke.

Das nächste Treffen des Solidaritätskreises ist am 10. November, um 17 Uhr, in der "Kulturwerkstatt EA“ Katharienenstraße 42.