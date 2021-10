Italienische Automobilarbeiter teilen euren starken internationalistischen Geist

Wir schätzen die Aktionseinheit sehr, die zwischen den deutschen Arbeiterinnen und Arbeitern in Eisenach und den französischen Arbeiterinnen und Arbeitern in Sochaux erreicht wurde.

Die italienischen Automobilarbeiterinnen und -arbeiter, die an der Versammlung der kämpferischen Arbeiterinnen und Arbeiter teilnehmen, teilen euren starken internationalistischen Geist: Wir dürfen nicht zulassen, dass unsere Bosse die Arbeiterinnen und Arbeiter der verschiedenen Werke und Länder in einen Konkurrenzkampf um Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen verwickeln. Dieser Konkurrenzkampf würde zu weniger Arbeitsplätzen und einer endlosen Verschlechterung der Arbeitsbedingungen und Löhne für alle Arbeiterinnen und Arbeiter führen, so wie wir es in den letzten Jahren erlebt haben. Da sich das Kapital international immer mehr konzentriert, müssen auch die Arbeiter in der Lage sein, internationale Solidarität aufzubauen. Jetzt läutet die Glocke für die Eisenacher Arbeiterinnen und Arbeiter, morgen wird sie für uns in Italien läuten.

Wir unterstützen den Kampf für die 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich, der die richtige Antwort auf die Umstrukturierung zur Elektromobilität ist.

Auch wenn wir an dem von der IG Metall ausgerufenen Aktionstag am 29. Oktober nicht teilnehmen können, wünschen wir euch viel Erfolg und setzen uns dafür ein, die Verbindungen zu kämpferischen Arbeiterinnen und Arbeitern in der gesamten Stellantis-Gruppe zu stärken und gemeinsame Kämpfe international zu organisieren.