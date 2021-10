Mit Spannung erwartet: Das neue Rote Fahne Magazin!

Im Zentrum dieser Ausgabe steht das Interview mit der neu gewählten Parteivorsitzenden der MLPD, Gabi Fechtner, das vorab schon auf Rote Fahne News veröffentlicht wurde. Es bietet viel Stoff zum Nachdenken und fundierte Orientierungshilfe in einer sich rasch verändernden Situation. Gabi Fechtner ordnet die Probleme bei der Bildung einer neuen Regierungskoalition genauso ein wie die der Wahlverliererin CDU/CSU. Sie vertieft die Auswertung der taktischen Offensive der MLPD zu den Bundestagswahlen und orientiert darauf, wie die Erfolge gesichert werden. Das Interview gibt einen Ausblick auf die künftige wirtschaftliche und politische Entwicklung und es geht auf neue Seiten im Klassenbewusstsein der Arbeiterklasse unter dem Einfluss der MLPD ein. Weitere Schwerpunkte sind die Bilanz des XI. Parteitags der MLPD, Schlussfolgerungen für die Jugendarbeit und die Vorstellung der nächsten Ausgaben des theoretischen Organs REVOLUTIONÄRER WEG mit dem Gesamttitel „Die Krise der bürgerlichen Ideologie und die Lehre von der Denkweise“.

Im Magazin erscheint das Interview mit Gabi Fechtner „Unsere Stärken ausbauen und die Grenzen überwinden, an die wir noch stoßen“ mit zusätzlichen Elementen wie Info-Kästen, Grafiken und anderem mehr. Wir freuen uns auf zahlreiche Meinungen unserer Leserinnen und Leser zum Interview, zum gesamten Magazin und zu den Erfahrungen beim Verkauf des Magazins vor Betriebstoren, im Wohngebiet, an der Uni, vor der Lehrwerkstatt, bei der Zusammenarbeit in Selbstorganisationen der Massen und beim IG-Metall-Aktionstag am 29. Oktober.

Das Magazin enthält weitere interessante Artikel, darunter:





Erdgas statt Kohle? – Der Umwelt-Schwindel fliegt auf

Die Geschichte der antifaschistischen Widerstandsorganisation Willy

Lesegruppen zu "Die Krise der bürgerlichen Ideologie": Auftretende Fragen gemeinsam klären

Lebensgeschichte der Rotarmistin Bronia Bregman

Hier bestellen - am besten gleich im Abo!