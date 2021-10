Solidarität mit Monika Gärtner-Engel und Stefan Engel (aktualisiert am 29. Oktober)

Eine Welle der Solidarität gegen diese Kriminalisierung und antikommunistische Unterdrückung entwickelt sich. Alle bisher eingegangenen und dokumentierten Solidaritätserklärungen sind auch in dem Schwerpunkt "Monika Gärtner-Engel und Stefan Engel klagen gegen Fahndung" - auf der Startseite unten zu finden.

Rote Fahne News setzt hier die Dokumentation der Solidaritätserklärungen fort.

29. Oktober 2021

Die Wohngebietsaufbaugruppe Gelsenkirchen Horst-Süd schreibt: Liebe Monika, als jetzt rauskam, dass auch Du - wie schon Stefan Engel - vom Inlandsgeheimdienst zur verdeckten Fahndung ausgeschrieben wurdest, waren wir hell empört" Wir trauen dieser antikommunistischen Bande alles zu. Wir akzeptieren diese Angriffe und Machenschaften gegen unsere Partei und ihre Repräsentanten aber auch auf keinen Fall!! Das das rauskam, ist ein Erfolg des Kampfes gegen die "Gefährder"-Verfolgung von Stefan Engel.

Das die Herrschenden den proletarischen Internationalismus der MLPD und der ICOR als terroristisch verteufeln, ist der Beweis dafür, dass wir, dass Du, auf dem genau richtigen Weg sind bzw. bist. Uns bei jeder Gelegenheit "Bedeutungslosigkeit" zu bescheinigen, beweist ihre Doppelmoral. Wir sind aus tiefstem Herzen solidarisch mit Dir, stehen hinter Dir und nehmen uns Deinen Mut, Deine Lebensfreude und Dein tiefes Vertrauen in die Massen und die Genossinnen und Genossen zum Vorbild! Pass auf Dich auf! Auch hier sind wir bei Dir!

Deine Wohngebietsaufbaugruppe Gelsenkirchen Horst-Süd

Die Studiengruppe zum Buch „Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus“ aus Rostock schreibt: Liebe Monika, lieber Stefan, die sich heute gründende Studiengruppe in Rostock zum Buch „Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus“ erklärt Euch ihre uneingeschränkte Solidarität im Kampf gegen Eure Kriminalisierung durch Polizei und Verfassungsschutz. Es ist eine Unverschämtheit mit Euch die Kräfte ins Zwielicht zu rücken, die den Kampf gegen Ausbeutung von Mensch und Natur und gegen die Unterdrückung durch eine kleine Minderheit von Monopolen und ihre Helfershelfer in Staat und Verwaltung führen.

Was müssen die Angst vor einem konsequenten Widerstand mit sozialistischer Perspektive haben! Sie befürchten, dass immer mehr Menschen diesen Kampf führen und sich diese Perspektive zu eigen machen. Der Antikommunismus ist der Wesenskern dieser Angriffe. Wir wollen in unserer Lese- und Diskussionsgruppe alles tun, um uns instand zu setzen, diesen Kampf gegen den Antikommunismus in Theorie und Praxis zu führen.

28. Oktober 2021

Gelsenkirchener Courage-Frauen schreiben: Liebe Monika, wir haben von der Fahndungsausschreibung gegen dich durch den Verfassungsschutz gehört. Wir sind entsetzt, wie man dich behandelt und dass so etwas überhaupt möglich ist. Eine couragierte Frau wie du, die sich selbstlos für die Interessen der kleinen Leute und für die Umwelt einsetzt, die die Frauen weltweit zusammenschließt, verdient Hochachtung - zumindest aber Respekt. Du wurdest in den letzten Jahren von Faschisten sogar mit Mord bedroht. Und der Verfassungsschutz verfolgt jetzt dich. Das lässt tief blicken, wes Geistes Kind er ist. Wir Courage-Frauen und Freundinnen aus Gelsenkirchen sind an deiner Seite und kämpfen mit dir gemeinsam, bis dieser ungeheuerliche Angriff vom Tisch ist. Herzliche solidarische Grüße, fühl dich umarmt! Deine Courage-Frauen aus Gelsenkirchen-Horst und Mitte.

27. Oktober 2021

Die VVN/BdA-Kreisvereinigung Oldenburg/Friesland und die linke Songgruppe "Die Anticapitalistas" aus Oldenburg und der Wesermarsch schreiben: "Auch wenn uns klar ist, dass die H E R R schenden und ihre Organisationen 'uns auf dem Schirm haben', ist es trotzdem immer wieder erschreckend, in welcher konkreten Form es Genossinnen und Genossen von uns trifft. (Ich schreibe "wir", weil klar ist, dass mit diesen Angriffen auch alle anderen linken, kommunistischen Frauen und Männer, die nicht in Euren Organisationen sind, getroffen werden sollen!). 'Angeklagt sind wenige, gemeint sind wir alle'! Und so ist völlig klar, dass wir uns ganz selbstverständlich mit Euch solidarisieren. Merkwürdig finde ich wirklich, dass der Verfassungsschutz hinterher den Bespitzelten dies mitteilt! Die haben sich doch durch öffentlichen Druck noch nie zwingen lassen, ihre Machenschaften zuzugeben? Da müsste dieser Druck viel massiver sein, woran wir ja wohl alle arbeiten! Und so gibt es eine gewisse Parallelität in Oldenburg: Dort gab es Briefe vom niedersächsischen Verfassungsschutz an Parteimitglieder, ehemalige Parteimitglieder der DKP und ein Mitglied, der viel mit der DKP Oldenburg zusammenarbeitet - auch über vergangene bespitzelung! Das war vor einigen Monaten. ich kann dazu weitere informationen geben, wenn Ihr interesse daran habt! Sagt mir, wenn ich noch mehr tun kann! Die hiesige VVN/BdA-Kreisvereinigung, wir als Mitglieder der "Anticapitalistas" und als Einzelpersonen arbeiten viel und gut mit den Menschen der MLPD Oldenburg und der Internationalistischen Liste/MLPD Bremen zusammen und werden dies natürlich auch weiterhin tun. In Bremen haben wir zweimal mit Erfolg Veranstaltungen der Internationalistischen Liste/MLPD musikalisch begleitet und tun dies auch immer wieder gerne in diesem Umkreis gegen Fahrtkostenerstattung! Kämpferische Grüße!"