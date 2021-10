Solidaritätsaktion mit politischen Gefangenen

Die seit Monaten regelmäßig stattfindende Aktion für Ali Osman Köse und alle revolutionären und kranken Häftlinge fand unter Beteiligung von Aktivisten und Freunden aus dem Umfeld der Suryoye (Aramäer, Anm. d. Red.), Iraner und Österreicher statt.

Mit Transparenten wurde in vielen Ländern der Welt Freiheit für alle politischen Gefangenen gefordert. Viele Menschen zeigten ihr Interesse und bekundeten ihre Solidarität.

Am Ende der Aktion verlas eine Vertreterin des Volksrats der Suryoye in Europa eine Solidaritätserklärung für die 126 betroffenen revolutionären Aktivisten der Volksfront (Halk Cephesi), die im Visier der faschistischen AKP-Regierung in der Türkei sind.

Ebenso wurde in der Erklärung verlesen, dass der Volksrat der Suryoye solidarisch mit den Gefangenen aus der Volksfront in der Türkei, wie Ayten Öztürk, Ali Osman Köse, denen der Musikband Grup Yorum und der Volksfront in Europa, wie Musa Asoğlu in Deutschland und Erdal Gökoğlu in Belgien, sowie mit den elf Revolutionären in Griechenland ist.

Solidarität wurde genauso mit dem palästinensischen Gefangenen Ahmed Saadat in Israel und mit dem aus dem Libanon stammende Suryoye Georges Ibrahim Abdallah in Frankreich gezeigt.

Zudem wurde auch ein sofortiges Ende der Repressionen gegen die Aktivistin der Volksbewegung Revolutionäre Suryoye in Deutschland gefordert. Die gleiche Forderung wurde auch im Fall des Suryoye und Priestermönchs Dayroyo Aho Bileçen in der Türkei aufgestellt.

Anschließend wurden gemeinsam Parolen für die Freilassung aller politischen Gefangenen und „Hoch die internationale Solidarität“ gerufen.

Hier ein Video mit der verlesenen Erklärung